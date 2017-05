Knappe inhaalrace levert FC Lisse winst op; Westlandia verslaat Rijnsburgse Boys

Spelers van Westlandia vieren de 0-1 (foto: Orange Pictures)

REGIO - Via een knappe inhaalrace heeft FC Lisse woensdag het eerste duel in de nacompetitie winnend afgesloten. Op bezoek bij het Noord-Brabantse Dongen werd een 2-0 achterstand omgebogen tot een 2-5 overwinning. Rowdy van der Putten was met een hattrick de gevierde man aan de kant van Lisse.





Ook Westlandia heeft het eerste duel overleefd. De Naaldwijkers waren met 1-2 te sterk voor Rijnsburgse Boys. Remon van Bochoven zette voor rust zijn oude ploeg op achterstand. Na de hervatting liet ook Adnan Bajic namens Westlandia het net bollen.



Dichtbij



Twintig minuten voor tijd deed Giovialli Serbony namens Rijnsburg iets terug. De Uien waren nog dichtbij de gelijkmaker, maar Joel Tillema kwam in de blessuretijd net iets te kort.



Zaterdag staan de returns in de strijd om promotie naar de tweede divisie op het programma.



