'Eerst zien dan geloven', een bijzondere theatervoorstelling in een Hindoetempel

DEN HAAG - Al vanaf januari zijn theatermakers in drie gebedshuizen in Den Haag op zoek naar bijzondere verhalen om daar theater van te maken. In februari vonden de eerste voorstellingen plaats in buurt- en kerkhuis Bethel, Nu is het de beurt aan maker Khadija Massaoudi om de verhalen die zij verzamelde in de Hindoetempel tot leven te wekken. De voorstelling ‘Eerst zien dan geloven’ is een initiatief van het Nationale Theater.

Theatermaker Khadija Massaoudi zet samen met Sewa Dhaam de deuren van de bijzondere hindoetempel in Spoorwijk wagenwijd open. Het opvallende gebouw, was vroeger een basisschool .



Nu doet de school dienst als gebedsruimte vol glinsterende beelden, kleinere tempels en offerplaatsen. Het publiek wordt meegevoerd in een tocht door de tempel, maakt kennis met bijzondere rituelen, en hoort persoonlijke verhalen.



Dompel je onder in een andere wereld



‘Ik laat me verrassen,’ zegt een vrouw die net een bloemenkrans omgehangen heeft gekregen en een stip op haar voorhoofd krijgt. 'Het is een verjaardagscadeau, ik ben heel benieuwd naar de voorstelling'.



Een van de vaste bezoekers van de tempel vindt het belangrijk dat er ook theaterpubliek naar de tempel komt. ‘Er gebeuren hier mooie dingen in de deze tempel en het is fijn dat mensen van buiten dat nu ook een keertje kunnen meemaken. Je kunt je even onderdompelen in een heel andere wereld.' De voorstellingen in de Sewa Dhaam tempel is nog tot 19 mei te bezoeken.