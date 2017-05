Brand in pand Rijkswaterstaat Delft

DELFT - In een gebouw van Rijkswaterstaat in Delft woedde donderdagochtend brand. De brand was op de begane grond, vermoedelijk in een elektriciteitsruimte. Rond 5.00 uur kreeg de brandweer een automatische brandmelding. Rond 7.00 uur was de brand geblust.

'De brandweer heeft inmiddels opgeschaald tot 'grote brand'. Dat is om meer materieel ter plekke te krijgen', legt een woordvoerder van de brandweer uit. In het pand aan de Derde Werelddreef is alle stroom uitgevallen, melden getuigen.'Van buitenaf is weinig tot niets te zien van de brand', legt de woordvoerder uit. 'De ruimte zit helemaal tegen de Kruithuisweg aan'. Of er donderdag in het pand gewerkt kan worden is nog niet bekend. 'Onze eerste prioriteit is het blussen van de brand', aldus de woordvoerder. 'Daarna gaan we wel met Rijkswaterstaat in overleg of en welke gedeeltes van het pand toegankelijk zijn.'