West Wekker: Dierenambulance-hunk is hit en van moord verdachte Bert wil vrijkomen

REGIO - Goedemorgen! De werkweek is weer over de helft. Wij hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo wil de van moord verdachte Bert den D. uit Benthuizen voorlopig vrijkomen. En Rutger van de dierenambulance Den Haag is een hit op Facebook.

De man uit Benthuizen die sinds een half jaar vastzit voor de moord op Rose Sulaiman, wil vrijgelaten worden tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Zijn advocaat vroeg daar woensdag om tijdens een pro formazitting, omdat er volgens hem amper aanwijzingen zijn voor moord. Bert den D. zat te snikken tijdens het pleidooi.Een verzwakte bunzing in Leidschendam; daar kwam de dierenambulance op af. Alle aandacht ging echter niet naar de bunzing, maar naar medewerker Rutger. Nadat nieuwssite Regio15 een foto van hem online zette, is hij overladen met complimentjes.Een politieagent uit Leiden zette woensdag de achtervolging in op een lokfiets. Hij volgde het signaal van de fiets, maar toen hij het busje dat hij volgde aanhield stond er helemaal geen fiets in. Tot hij in zijn eigen busje keek...De eigenares van de hond die afgelopen zondag twee chihuahua’s doodbeet is er kapot van. Dat zegt haar stiefvader. Volgens hem liepen de twee doodgebeten hondjes los en begonnen zij met bijten. 'Uit zelfbescherming heeft de Stafford toen de hondjes gegrepen', zegt de stiefvader.Den Haag krijgt waarschijnlijk toch meer parkeerplaatsterrassen in de stad. Een motie van D66 hierover krijgt donderdagavond naar verwachting voldoende steun in de Haagse gemeenteraad. weer : Het regent wat in de ochtend, maar daarna wordt het droog. Het wordt ongeveer 17 graden.