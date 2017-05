Derde keer brand in kelder appartementencomplex

Voor de derde keer brand aan de Steenvoordelaan (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Voor de derde keer in korte tijd heeft in Rijswijk in een appartementencomplex aan de Steenvoordelaan brand gewoed. Het vuur in de kelder werd in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.00 uur ontdekt.

'Omdat we het adres al kenden, zijn we meteen met groot materieel en extra ventilatoren uitgerukt' legt een woordvoerder van de brandweer uit. 'Op die manier konden we de overlast voor de bewoners beperken'.



Op 19 maart en op 6 april was er ook al brand in de kelder van het complex. De politie onderzoekt de branden.