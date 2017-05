Gelukkig worden? Ga naar Alphen en blijf weg uit Den Haag

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ben jij heel gelukkig? Misschien komt dat wel doordat je in Alphen aan den Rijn woont. Uit onderzoek van 'de Atlas voor gemeenten' blijkt dat de inwoners van Alphen aan den Rijn de op één na gelukkigste Nederlanders zijn. Gouda staat op de vijfde plaats.

Inwoners van Den Haag zijn een stuk minder gelukkig. De stad staat op de vierde plaats in de lijst 'ongelukkige gemeenten'.Volgens de Atlas zijn dit gemeenten met veel arbeidsongeschikten en werklozen en inwoners die een migratieachtergrond hebben.Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn is erg blij met de hoge notering. 'Ik ben zeer gelukkig Alphenaar, al bijna zolang als ik leef', zegt de burgemeester. 'Het onderzoek bevestigt wat wij veel horen en zien op straat.''We hebben veel mensen die gezond zijn, mooi wonen, een fijne thuissituatie hebben. En een relatief lage werkloosheid', vertelt Spies. Ook de centrale ligging helpt volgens haar mee. 'Je woont hier relatief royaal met veel groen, maar bent binnen een half uur in grote steden.'Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig. In steden ligt dat percentage op 85 en in niet-stedelijke gemeenten iets hoger met 89 procent.De gelukkigste mensen wonen in Ede. Amstelveen staat op de derde plaats. De volledige lijst wordt donderdagmiddag gepresenteerd in Emmen.