DEN HAAG - Over iets meer dan een maand komt de internationale beachvolleybaltop naar Den Haag voor de World Tour. Manon Flier en Marleen van Iersel vormen één van de Nederlandse teams op dat prestigieuze toernooi. En dat belooft een hele klus voor het nieuwe team te worden.

Van Iersel vormde altijd een koppel met Madelein Meppelink, maar het duo ging na de Olympische Spelen van 2016 uit elkaar. Flier behoorde bij de wereldtop in de zaal en maakte afgelopen winter de overstap naar het zand. En dat was wel even wennen.'Vaak wordt er gedacht dat volleybal en beachvolleybal op elkaar lijken, maar er zijn grote verschillen. Dat komt met name door het zand, maar ook door de zon en de wind. Daarnaast sta je ook nog eens maar met twee speelsters in het veld', zegt Flier.Hoewel het koppel logischerwijs nog niet tot de wereldtop behoort ziet de ervaren beachvolleybalster Van Iersel veel potentie in haar nieuwe partner. 'We zitten qua humor en karakter op één lijn. Dus het is in ieder geval gezellig. En ze is lang en ik heb een lange blokkeerster nodig. Bovendien zitten we qua energie ook wel op één lijn dus dat past wel.'