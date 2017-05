Beruchte Delftse crimineel Piet Pronk berooft zichzelf van het leven

DELFT - De beruchte Delftse crimineel Piet Pronk is overleden. Volgens misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink heeft hij zichzelf dinsdag van het leven beroofd. Op Facebook bevestigt de zoon van Piet Pronk het overlijden van zijn vader. Pronk is 53 jaar geworden.

Pronk woonde de laatste jaren in Pijnacker en kwam al vroeg in een lokaal, crimineel circuit terecht. Dat groeide in de jaren '90 uit tot de grootste speler binnen de Nederlandse xtc-handel. Pronk belandde mede daardoor voor acht jaar achter de tralies.Na zijn vrijlating werd Pronk vooral bekend om een verijdelde aanslag op zijn leven. Een onder zijn auto geplakte bom werd net op tijd ontdekt en door de Explosieven- en Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt.Een belofte om zijn leven in 2014 te beteren, kon hij niet inlossen. Pronk richtte de Delftse motorclub Saudarah Malos op, een aftakking van de omstreden motorclub Satudarah. Na een maand ging hij echter alweer de fout in door een plaatsgenoot af te persen en belandde opnieuw in de cel.Waarom Pronk een einde aan zijn leven heeft gemaakt, snapt Korterink niet. 'Hij was vrij recent getrouwd en net weer vader geworden', vertelt hij op zijn blog