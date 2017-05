Ode aan legendarische jazzpresentator

DEN HAAG - 'Jazz met Fred' was jarenlang een populair jazzprogramma op Radio West. Er kwam een einde aan door het onverwachte overlijden van presentator Fred Racké. Parkroad Café eert de legendarische presentator - 21 jaar na zijn overlijden - met een speciaal programma. Radio West zendt dit live uit op 28 mei.

Fred Racké was journalist, verslaggever voor de NOS, Sijthoff Pers/Haagsche Courant, de Olympische Spelen en vooral gepassioneerd jazzfanaat. Toen Radio West met uitzenden begon, ging Racké een Jazzprogramma presenteren. Hij overleed op 59-jarige leeftijd op weg naar huis, na een uitzending voor Radio West.Racké richtte zelf ook een jazzformatie op het 'Radio West All Stars'. Voor de speciale uitzending zal dit orkest met prominente jazzmuzikanten optreden.Jazz for Fred: Zondag 28 mei van 20.00 tot 22.00 uur op Radio WestUitzending terugluisteren? Via deze link kan je alle uitzendingen van Parkroad Café terugluisteren.