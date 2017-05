Bakkerij Ammerlaan uit de Bollenstreek alsnog failliet

DEN HAAG - Echte Bakker Ammerlaan uit Sassenheim is woensdag failliet verklaard. Dat blijkt uit een publicatie van de rechtbank in Den Haag. De bakker heeft 11 winkels in en rondom de Bollenstreek.

De filialen zijn te vinden in Voorhout, Lisse, Hoofddorp, Lisserbroek, Warmond, Hillegom, Noordwijk, Oude Wetering en Roelofarendsveen. Een aantal daarvan is in handen van franchisers.Bij bakkerij Ammerlaan werken ongeveer 80 mensen. Het bedrijf bestaat al meer dan 50 jaar. De curator was donderdagochtend niet voor commentaar bereikbaar. Wat de gevolgen van het faillissement zijn is daarom nog niet duidelijk. Begin deze maand kreeg het bedrijf al uitstel van betaling . Dat is nu dus omgezet in een faillissement.In 2014 nam Ammerlaan nog zes winkels over van bakkerij Den Butter. Daarmee verdubbelde de Sassenheimse bakkerij het aantal vestigingen.In Bleiswijk is ook een bakkerij Ammerlaan, met filialen in onder meer Delft, Pijnacker, Nootdorp, Zevenhuizen, Zoetermeer en Waddinxveen. Die heeft echter, behalve een familieband, niks met de naamgenoot uit de Bollenstreek te maken