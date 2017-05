Modemerk Cars Jeans nieuwe hoofdsponsor ADO Den Haag

DEN HAAG - Modemerk Cars Jeans wordt de nieuwe hoofdsponsor van ADO Den Haag. Het broekenmerk volgt sportschoolketen Basic-Fit op. Dat heeft de club donderdag aan Omroep West bevestigd. Cars zal vanaf komend voetbalseizoen op de voorkant van het shirt van de Haagse eredivisionist prijken.

Ook het stadion zal naar het merk vernoemd worden. Het stadion draagt nu de naam Kyocera stadion. Basic-Fit was zes seizoenen lang hoofdsponsor van ADO Den Haag.ADO-directeur Mattijs Manders voelde al snel een klik met het bedrijf. 'Het merk past heel goed bij ADO Den Haag. Ze richten zich eigenlijk op onze doelgroep', vertelt hij. 'Het is een bedrijf dat zowel op het stadion als op het shirt gaat prijken. Dat is natuurlijk fantastisch voor de komende drie jaar. Het geeft ons financieel comfort en ook zekerheid voor de lange termijn.''Wij hebben voor ADO Den Haag gekozen, omdat dit een club is die in het verlengstuk van Cars Jeans ligt', vertelt Cars-directeur Cees van Bueren. 'Het is een club zonder kapsones. Wij voelen ons hier thuis en binnen een aantal weken waren we eruit met de leiding.'De overeenkomst heeft een duur van drie jaar. 'Dat hebben we bewust gedaan. Je doet zo'n investering niet voor één jaar', is Van Bueren van mening. 'Vooral in het begin moet je meer investeren. In de aankleding van het stadion, de boarding, enzovoorts. Het kost allemaal geld en dat doe je dan voor drie jaar, niet voor één.'Volgens de directie van ADO Den Haag gaat het om de grootste sponsordeal uit de clubhistorie. 'Dat geeft mij te denken. Misschien heb ik iets fouts gedaan. Nee, maar we staan er nog steeds achter.' Van Bueren geeft aan dat het om enkele tonnen gaat.'Cees is een bescheiden man, zo ken ik hem ook', voegt Manders toe. 'Ik ga niets over de bedragen zeggen, maar voor ADO is het echt een fantastische deal.' Zijn de financiële problemen hiermee opgelost voor de club? 'Nou ja, het helpt enorm. Het geeft ook weer een bepaald vertrouwen in andere sponsoren die aanhaken. Ik denk dat we als club wel verder zijn dan een jaar geleden.'Cars Jeans is in 1982 opgericht in Amsterdam. Het is een volledig Nederlands bedrijf, dat niet alleen in Nederland kleding verkoopt, maar ook in België en Duitsland. Het bedrijf is niet onbekend met voetbalsponsoring. In de jaren '90 had Cars Jeans al reclameborden langs de velden in diverse Nederlandse stadions bij nationale en internationale wedstrijden.