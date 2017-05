PostNL wil e-bakfiets in Den Haag

Een pakketbezorger van PostNL. (Foto: ANP)

DEN HAAG - PostNL wil in Den Haag elektrische bakfietsen inzetten om post rond te brengen. In Amsterdam is het bedrijf al begonnen met het vervangen van autoritten door e-bakfietsen. Den Haag moet later volgen.





PostNL wil op deze manier bijdragen aan schonere binnensteden en het verbeteren van de bereikbaarheid. Het streven is om in 2025 in 25 binnensteden volledig uitstootvrij post te bezorgen. Na Amsterdam volgen naast Den Haag ook Rotterdam en Utrecht.



In de e-bikes kunnen grote hoeveelheden zakelijke post worden rondgebracht en ook het legen van de brievenbussen in de hoofdstad gebeurt voortaan met de bakfiets, liet het postbedrijf donderdag weten. Met de inzet van de elektrische bakfiets in Amsterdam wil PostNL honderd autoritten per dag uitsparen.