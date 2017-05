Meer dan 100 mensen uit jouw buurt opgelicht via internet

REGIO - Oplichters slaan via internet geregeld hun slag in onze buurt. Dat blijkt uit een tussenstand van een onderzoek van Omroep West, de NOS en de gezamenlijke regionale omroepen. Het gaat vooral om gekochte spullen op Marktplaats.

Met het onderzoek willen we jouw ervaringen horen over oplichting via internet. We vroegen of je de afgelopen drie jaar wel eens iets via internet hebt gekocht, waarmee je werd benadeeld. Inmiddels hebben we al ruim 100 reacties uit onze regio binnen. Landelijk hebben duizenden mensen gereageerd. En daaruit blijkt onder meer, hoe zeer je ook oppast, dat de oplichters vaak professioneel te werk gaan .Dat ontdekte ook deze Hagenaar: 'Op Marktplaats stond een advertentie voor een scooter voor 1.500 euro. Via de advertentie werd doorgelinkt naar de website waarop het stond. Helemaal professioneel en zelfs een KvK-nummer dat ze hadden neergezet op de site. Vervolgens via de mail contact gehad met info@vespabella.nl en gevraagd hoe de levering zal zijn en of in termijnen betalen mogelijk was. Alles leek op zijn plaats te vallen en uiteindelijk de helft betaald en daarna niets meer gehoord. Vervolgens is de site ook verdwenen. Aangifte gedaan bij de politie maar dit heeft niks opgeleverd. Tot op heden mijn 750 euro niet terug en geen enkele hulp die er werd geboden.'Vooral het gebrek aan politie hulp is de mensen een doorn in het oog. 'De politie heeft wel onderzoek gedaan en de oplichter was bekend, er hadden meerdere mensen aangifte gedaan. Maar het is nooit tot een rechtszaak gekomen vanwege capaciteitstekort bij politie (daar kregen we een brief over, notabene pas twee jaar nadat het heeft plaatsgevonden) en dat vind ik wel verdrietig. Je hebt daardoor het gevoel dat oplichters ongestraft hun gang kunnen gaan.'Toch moeten de mensen ook wel de hand in eigen boezem steken. Op de vraag in de enquête, of er aanwijzingen waren voor oplichting? kregen we vaak te horen: 'Als iets te mooi is om waar te zijn, dan word je opgelicht.' Of de plek waar iemand woont, kan een aanwijzing zijn, schrijft een andere deelnemer aan onze enquete:' Het was een verkoper in een klein gehucht in Friesland, zodat men niks gaat ophalen en altijd kiest voor verzending. Daarnaast bleek het banknummer op een zwarte lijst te staan.'De gedupeerden hebben ook veel tips om nieuwe internetoplichting te voorkomen. Als je het niet kan/mag bezichtigen en contante betaling niet mogelijk is, maar vooraf overgemaakt moet worden, dan kan je er vanuit gaan dat je wordt opgelicht!' schrijft een Rijswijker die nooit zijn kaartjes voor Feyenoord - Besiktas voor de Champions league kreeg. 'Bied altijd aan om het product te komen halen, ook al is dit niet je bedoeling. Als het oplichting is druipt de 'verkoper' dan meestal af',schrijft een andere gedupeerde.Hoewel de reactie 'Nee, stond nergens!!!', op de vraag 'Waren er, achteraf gezien, aanwijzingen dat het ging om fraude en oplichting?,' ietwat naïef was, is iedere opgelichte persoon er één te veel. Vul daarom hier onze enquête in . Het invullen duurt slechts een paar minuten.