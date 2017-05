Hagenaar met openstaande celstraf opgepakt

Archief

DEN HAAG - Een speciaal team van de politie in Den Haag heeft woensdag een 35-jarige Hagenaar aangehouden die nog een half jaar gevangenisstraf open had staan, dat meldt de politie donderdag.

De man was eerder in Spanje aangehouden en veroordeeld voor de handel in verdovende middelen, maar mocht zijn

straf in Nederland uitzitten.



Omdat hij zich niet aan de voorwaarden van die straf hield werd hij eind maart veroordeeld tot 180 dagen cel. Twee dagen later kreeg de politie de opdracht om de man op te sporen. De Hagenaar kon woensdagochtend opgepakt worden in een huis in de Kraijenhoffstraat in de Haagse Schilderswijk.





