Dabbende oma's bij Omroep West gaan viral: 'Samen zijn we Rietalien'

DEN HAAG - Riet (73) en Lien (76) hebben de harten van het internet gestolen. De twee dames, die zichzelf gekscherend 'Rietalien' noemen, waren woensdagavond te zien in het programma 'Nog Lang en Gelukkig' op TV West. En een dag later gaan ze het hele internet over.

Het filmpje waarin Riet en Lien al 'dabbend' te zien zijn is donderdagmiddag al bijna vierhonderdduizend keer bekeken op de Facebook-pagina van Omroep West . De twee kwieke dames volgen in het Haagse verzorgingstehuis Wijndaelercentrum een speciale hip-hop les, en dat vinden ze maar wat leuk.'Samen zijn we Rietalien', roepen de twee gezamenlijk in het filmpje. 'We zijn van die bewegelijke typetjes. En we weten nu wat de dab is.'In het programma Nog Lang en Gelukkig onderzoekt presentator Manuel Venderbos hoe je lang en gelukkig kunt leven na je pensioen. Het programma is elke woensdag om 17.00 uur te zien op TV West.