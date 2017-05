Dinsdag 23 mei in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 23 mei ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van twee mannen die ongezien een grote hoeveelheid geld stelen bij een Jumbo supermarkt in Den Haag.

- Bij een woningoverval in Zoetermeer wordt een vader samen met zijn zoontjes van 8 en 10 jaar het slachtoffer. De verdachten zijn gefilmd.

- Een man steelt een aantal jassen bij Vero Moda in Rijswijk en is daarbij vastgelegd op bewakingsbeeld.

- Tijdens een date in Rijswijk wordt een man opgelicht door de vrouw waarmee hij heeft afgesproken. Ze gaat er met zijn geld vandoor.

- Tot slot nogmaals de foto's van de verdachte van een mishandeling in de Prinsestraat in Den Haag. Eerdere tips hebben nog niet naar de man geleid.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden