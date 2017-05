Aanvoerders eredivisieclubs willen verbod op kunstgras; ADO spreekt geen mening uit

DEN HAAG - De aanvoerders van twaalf eredivisieclubs hebben donderdag in een manifest opgeroepen tot een verbod op kunstgrasvelden in de eredivisie. Onder hen de captains van de traditionele top drie, Davy Klaassen (Ajax), Luuk de Jong (PSV) en de gestopte Dirk Kuijt (Feyenoord). De profvoetballers stellen dat Nederland vanwege het kunstgras verder internationaal achterop raakt.

'Ik begrijp deze spelers. Voetballen op kunstgras verandert het spel en beïnvloedt de ontwikkeling van het Nederlands voetbal op een negatieve manier', zegt Danny Hesp, voorzitter van spelersvakbond VVCS. De bond roept daarom de KNVB op om in de eredivisie uitsluitend op een natuurlijk grasveld te spelen en dit in de licentievoorwaarden op te nemen.In het Kyocera Stadion van ADO Den Haag ligt sinds oktober 2013 kunstgras. De club wil graag weer terug een normale grasmat, maar heeft daar op dit moment de financiële middelen niet voor. ADO-captain Aaron Meijers heeft geen mening uitgesproken in het manifest.'Ik weet zeker dat met kunstgras het Nederlandse voetbal verder achterop zal raken', stelt Katwijker Kuijt in het manifest. 'Voetbal is niet eens leuk meer op zulke velden, je gaat er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland vanwege het kunstgras', voegt Klaassen daaraan toe.Stijn Schaars, aanvoerder van sc Heerenveen, klopte bij de VVCS aan om de opmars van het kunstgras tegen te houden. Na inventarisatie bleek dat twaalf aanvoerders voor een verbod zijn. De zes overige aanvoerders spelen bij clubs die op kunstgras voetballen en wilden daarom geen medewerking verlenen aan het manifest.De aanvoerders maken zich ook zorgen over de speltechnische en tactische gevolgen van spelen op kunstgras. 'Ik vind het competitievervalsing omdat clubs met zo’n veld er dagelijks op trainen', zegt FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen.