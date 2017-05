Flinke stijging aantal fietsdiefstallen

Foto: Frank van Deutekom / Omroep West

DEN HAAG - Het aantal fietsdiefstallen in Delft is vorig jaar explosief gestegen ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit cijfers die de politie bekend heeft gemaakt. Uit die cijfers blijkt ook dat het aantal diefstallen uit bedrijven en instellingen in die gemeente fors is toegenomen.

Vooral de Delftse binnenstad is voor fietsenbezitters een gewaagde plek om hun tweewieler te stallen. Daar werden vorig jaar 722 fietsen gejat, tegenover 647 in 2015 en 537 in 2014. Topmaanden voor de fietsendieven waren juni en november.



Ook buurgemeente Pijnacker Nootdorp lijkt een walhalla voor criminelen die het op fietsen hebben voorzien. In de kernen Pijnacker en Nootdorp verdubbelde het aantal gestolen fietsen ruim. In Pijnacker tot ruim 270 in 2016 en Nootdorp van 71 in 2015 naar 163 vorig jaar.



Ook Leiden stijgt



In Den Haag lijkt het aantal fietsdiefstallen juist iets gedaald, Zoetermeer stijgt licht, Leiden stijgt wel aanzienlijk met een enorme uitschieter in de maand mei vorig jaar toen er 274 tweewielers werden ontvreemd.