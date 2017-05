Celstraf voor overvallers tankstation

RIJNSBURG - De twee mannen die eind januari een tankstation in Rijnsburg overvielen zijn veroordeeld tot een celstraf van acht maanden waarvan vier voorwaardelijk. De twee bedreigden bij de overval het personeel met een mes en gingen er vandoor met de kassa.

De mannen, een 21-jarige Rijnsburger en een 20-jarige Leidenaar, moeten hun straf uitzitten in een jeugdgevangenis, het Openbaar Ministerie had hierom gevraagd. Volgens hen zijn de twee geestelijk onvolwassen.Naast een celstraf hebben beide mannen een meldplicht bij jeugdbescherming, moeten ze behandeld worden en hebben beiden een cannabisverbod. De Leidenaar mag daarbij een half jaar niet op zijn thuisadres mag komen. De Rijnsburger moet verplicht begeleid gaan wonen.De twee werden de dag van de overval opgepakt , mede dankzij tips die via Burgernet binnenkwamen. In de tas van de Rijnsburger werd briefgeld gevonden en op een kast in zijn kamer twee messen. Verder bleek de Rijnsburger de eigenaar van de scooter die bij de overval was gebruikt. Beide mannen bekende de overval.