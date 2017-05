Agentes met hoofddoekjes geen discussie bij politie eenheid Den Haag

DEN HAAG - De discussie over hoofdoekjes bij de politie leeft niet bij de politie eenheid Den Haag. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd tegen Omroep West. De Amsterdamse politietop overweeg een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. 'Maar de politietop gaat hier niet over', zegt de woordvoerder van de politie eenheid Den Haag.

'Dat wil niet zeggen dat het hier niet leeft, maar een besluit over uniformen ligt bij het ministerie', aldus de zegsvrouw. ‘Het kan ook goed zijn dat de discussie hier nu oplaait naar aanleiding van het interview in het AD’.De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg zegt in een interview met de krant dat de mogelijkheid voor agenten om een hoofddoekje te dragen, ertoe kan bijdragen dat meer mensen uit andere culturen agent willen worden. Nu kan dat niet, omdat agenten geen geloofsovertuiging uitdragen. Dus mogen ze ook geen kruisje of keppeltje zichtbaar dragen.