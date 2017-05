Auto over de kop; werkstraf voor dronken bestuurder

Archief foto

'S-GRAVENZANDE - Een 27-jarige man uit 's-Gravenzande die eind februari in dronken toestand met zijn auto schade aanrichtte aan een andere auto en zelf over de kop sloeg, moet 80 uur werkstraf uitvoeren. Ook is hij zes maanden zijn rijbewijs kwijt, waarvan een maand voorwaardelijk.

Het is slechts drie minuten lopen van de kroeg naar huis. Toch pakt de man in de bewuste nacht zijn auto. De wagen slaat over de kop op de Koningin Julianaweg, nadat op de rotonde een betonblok was geraakt. Als de politie arriveert, ruiken ze dat de 27-jarige Westlander alcohol op heeft.



Slingeren



Vervolgens blijkt dat hij eerder die nacht ook een andere auto heeft geraakt. Daarnaast vertelt een getuige dat hij de automobilist slingerend voor hem zag rijden, de berm in, vervolgens weer achteruit terug de weg op om daarna weer zwengelend verder te rijden.



Bij controle door ambulancerpersoneel richt de bestuurder zich uit het niets tot een van de medewerkers en roept: 'Er moet niks ergs met mijn zus gebeuren! Ik draai je kop om!'



Geen herinnering



'Dat klinkt wel als mezelf in dronken toestand', zegt de 27-jarige man in de rechtszaal. Hij laat weten niets te kunnen herinneren van die nacht, ook niet van het ongeluk. Hoeveel glazen hij op had, kan hij ook niet vertellen.



Naast de opgelegde werkstraf en het inleveren van zijn rijbewijs, moet de Westlander 300 euro schadevergoeding betalen aan de ambulancemedewerker en 250 euro aan één van de auto-eigenaren.