Haagse scholieren maken kennis met de haven: 'Nee, dit is echt niets voor mij'

De haven van Scheveningen bij zonsopkomst. (Foto: archief)

DEN HAAG - Wat wil je worden als je later oud bent? Het is een vraag die bij veel kinderen door het hoofd spookt. En ze moeten tegenwoordig al op jonge leeftijd een keuze maken. Om die beslissing iets gemakkelijker te maken gingen vmbo-leerlingen donderdagochtend naar Scheveningen om kennis te maken met het werken in een haven.





Toch hoopt Hannah Wiegerinck van JINC, die de bliksemstage aan de haven organiseert, dat de leerlingen er wat van opsteken. 'Er zijn zoveel jongeren uit Den Haag die totaal geen beeld hebben wat je hier kan doen in de haven. Terwijl dit juist de beroepen zijn die bij ze passen. Dit is vaak wat ze leuk vinden om te doen.'



LEES OOK: 'Project supermarktpersoneel en eenzame ouderen is een succes'







Vol afschuw kijken Fiza en Isha naar een grote bak vol met gekaakte haringen. Ze zijn op bezoek bij Jaczon, een Scheveningse rederij. 'Nee, dit is echt niets voor mij. Ik kan hier echt niet naar kijken', zegt Fiza. 'Ik zie ook al die koppen, nee liever niet.'Toch hoopt Hannah Wiegerinck van JINC, die de bliksemstage aan de haven organiseert, dat de leerlingen er wat van opsteken. 'Er zijn zoveel jongeren uit Den Haag die totaal geen beeld hebben wat je hier kan doen in de haven. Terwijl dit juist de beroepen zijn die bij ze passen. Dit is vaak wat ze leuk vinden om te doen.'