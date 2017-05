Dirk Kuijt krijgt afscheidswedstrijd van Feyenoord

KATWIJK - Feyenoord gaat een afscheidswedstrijd organiseren voor Dirk Kuijt. Dat zei Kuijt donderdag tijdens een persconferentie. 'Feyenoord heeft me een afscheidswedstrijd aangeboden, dat vind ik zeer respectvol', aldus de 36-jarige Katwijker die woensdag aankondigde dat hij stopt met voetballen.

Kuijt schoot Feyenoord zondag in de Kuip met een hattrick naar de landstitel in de beslissende wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1).'Ik heb heel veel meegemaakt maar het landskampioenschap met Feyenoord is absoluut het hoogtepunt in mijn carrière', vertelt Kuijt, die laat weten nog steeds in een roes te zitten. 'Ik heb mijn doel bereikt, kampioen worden met Feyenoord. Daarom is dit het juiste moment om te stoppen.'Kuijt zal volgend seizoen deel uitmaken van de technische staf in Rotterdam, maar eerst gaat hij tijd vrijmaken voor zijn gezin. Technisch directeur Martin van Geel gaat de oud-speler van FC Utrecht, Liverpool, Fenerbahçe en Feyenoord opleiden in de technische aspecten.Op 3 juni organiseert Dirk Kuijt met zijn foundation een Kampioenendag. Sporters met een lichamelijke of verstandige beperking komen op het sportpark van Quick Boys, de club waar Kuijt ooit begon, bijeen om met z'n allen te sporten. Kuijt zal op die dag zelf aanwezig zijn.