Agressieve buizerd valt hardlopers aan in Keukenhofbos in Lisse

LISSE - Er is een agressieve buizerd actief in het Keukenhofbos in Lisse. De vogel heeft tot nu toe twee mensen in de omgeving aangevallen.

De buizerd broedt in het bos en verdedigt haar nest. Dit doet de vogel door schijnbewegingen te maken en laag over te vliegen. Ook valt het dier dus af en toe mensen aan.Volgens Mirjam Eikelenboom van Zuid-Hollands Landschap kwam de eerste melding begin deze week binnen. Woensdagavond werd een vierde melding van een aanval gedaan. Opvallend is dat de buizerd het vooral gemunt heeft op hardlopers in het gebied.Het bos heeft verschillende ingangen. Bij de ingangen waar risico bestaat op een aanval van de vogel zijn flyers opgehangen. Eikelenboom: 'De buizerd vliegt vooral rond in het centraal gelegen deel. Het is een open plek met beuken. We willen bezoekers niet ontmoedigen hiernaartoe te komen, maar een waarschuwing is hier wel op z'n plaats.' Het gevaar wijkt als de jongen het nest hebben verlaten, dit doen ze na zes weken. Het is niet bekend hoe oud de buizerdjongen zijn.