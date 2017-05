Drukke week voor brandweer Haaglanden; vier grote branden in 48 uur

REGIO - Het was een drukke week voor brandweer Haaglanden. 'Maar vier grote branden in korte tijd, dat kunnen we aan,' zegt brandweerwoordvoerder Tom Kievit. In 48 uur tijd moest de brandweer met meerdere wagens naar Rijswijk, Wateringen en twee keer naar Delft.

In de nacht van woensdag op donderdag is er brand in de kelder van een appartementencomplex aan de Steenvoordelaan in Rijswijk. Het is de derde brand in 6 weken tijd in het complex. De politie heeft een vermoeden van brandstichting en doet onderzoek.Donderdagochtend vroeg breekt er in Delft brand uit in een gebouw van Rijkswaterstaat . Op de begane grond staat een elektriciteitskast in brand. Het kantoor is de hele dag dicht; het is onbekend of medewerkers vrijdag wel terecht kunnen in het gebouw aan de Derde Wereldlaan.De nacht ervoor moet de brandweer naar een seniorencomplex aan de Chopinlaan in Delft . Meerdere woningen worden ontruimd. En aan het eind van de nacht vliegt een transformatorstation aan de Laan van Wateringse Veld in brand 'Het hoort een beetje bij ons beroep. Hollen en stilstaan. Dit is puur toeval, dat er in korte tijd vier grote branden zijn. Wij worden daar niet zenuwachtig van,' lacht Kievit. Brandweer Haaglanden heeft voldoende materieel en mankracht om meerdere grote branden kort na elkaar op te vangen.De grootste uitdaging is de planning: 'Als er in Delft vier wagens naar een brand gaan, dan moet er vanuit een andere kazerne een bluswagen komen om eventuele andere branden in Delft te kunnen blussen. Zo schuiven we steeds met materiaal. Daar hebben we speciaal iemand voor in dienst. Niet alleen op de plek van het incident gebeurt veel, ook achter de schermen.'