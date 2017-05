Werkzaamheden aan liften Randstadrailhaltes in Zoetermeer

De Randstadrail in Zoetermeer (Foto: Archief)

ZOETERMEER - HTM gaat de liften bij de Randstadrailhaltes in Zoetermeer een opknapbeurt geven. Tijdens deze werkzaamheden kunnen de liften niet gebruikt worden.

Van maandag 22 mei tot en met woensdag 28 juni worden om de beurt verschillende liften onder handen genomen. Bij sommige haltes is er een hellingbaan, waardoor mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken gewoon het perron kunnen bereiken.



Maar niet alle haltes hebben zo'n baan. De HTM adviseert reizigers in dat geval om een halte verder te reizen en over te stappen op een tram in de terug-richting. Hierdoor is de reistijd langer en kost een geplande rit ongeveer 10 cent meer.



Communicatie



De HTM heeft aangegeven reizigersorganisatie Rover en de Haagse vereniging voor mensen met een beperking Voorall te hebben geïnformeerd over de tijdelijke overlast. Voorall zegt begrip voor de situatie te hebben, zo lang er maar goed over wordt gecommuniceerd naar de reizigers.