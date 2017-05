Sterretje uit Oh Oh Cherso vanavond naakt op tv: 'Ik twijfelde toen mijn boxershort uitmoest'

Sterretje. Foto: ANP

DEN HAAG - Bekende Hagenaar Tony Star, beter bekend als Sterretje, uit Oh Oh Cherso, is donderdagavond voor het eerst geheel naakt te zien in het RTL-programma Adam Zkt. Eva VIPS. Samen met BN'ers en andere deelnemers gaat hij op zoek naar de ware liefde.

‘Ik ging er met een veel te grote mond heen, ik dacht: dit doe ik eventjes’, vertelt hij aan Omroep West. ‘Maar dan sta je daar op dat vlotje, dan zeggen mensen tegen je, we gaan het filmen, je boxershort mag nu uit. Toen heb ik wel heel even getwijfeld: oh shit, wat heb ik gedaan, moet ik dit wel doen? Maar ik ben een doorzetter, dus broek naar beneden en gaan. Maar dat was even een momentje, daar had ik het wel even zwaar mee.’



Tony zegt blij te zijn met de afleveringen. Online zijn er al stukjes te zien en daar wordt hij regelmatig aan herinnerd: 'Ik krijg al foto’s en screenshots van mijn eigen piemel toegestuurd via sociale media. Niet nodig, ik weet echt wel hoe hij er uitziet.'



Zuipend feestbeest



De Hagenaar ziet zijn deelname aan het programma als een kans om een andere kant van zichzelf te laten zien. 'Ik ben meer dan alleen maar een zuipend feestbeest. Er is een beeld dat ik een of andere simpele ziel ben, maar dat ben ik totaal niet.'



Of hij zijn Eva heeft gevonden mag hij officieel nog niet zeggen. 'Ik mag kiezen of ik iemand een sleutel geef of een ticket naar huis. En ja, heb wel een Eva een sleutel gegeven. Maar wie en hoe het verder is afgelopen kan ik niet zeggen.'



Verbazingwekkend



In het nieuwe seizoen doen er ook zes BN’ers mee: Inge de Bruin, Kasia Dolkowska, Chaira Borderslee, Cassius Verbond en Omroep West-presentator Curt Fortin.



Fans van Curt moeten echter nog even geduld hebben; hij is pas vanaf 1 juni in het programma te bewonderen. 'Ik ga wel kijken vanavond', zegt hij. 'Eens zien wat Tony ervan bakt. Ik ben echt benieuwd. Ik denk dat het heel verbazingwekkend wordt.'



Toffe meiden



De Omroep West-presentator zegt blij te zijn met zijn deelname aan het programma. 'Ik zit lekker in m'n vel. En ik had ook echt geluk met mijn Eva's. Het waren hele toffe meiden! Dat had ook anders kunnen zijn.'