Mondriaanvlakken plakken in Leiden: 100 jaar De Stijl van start

Foto: Omroep West

LEIDEN - Ook Leiden kleurt deze week rood-geel-blauw en zwart. Na onder meer Den Haag en Utrecht verschijnen de kleuren van Piet Mondriaan en andere kunstenaars van de kunstbeweging De Stijl op in totaal 22 gevels. Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat Theo van Doesburg De Stijl oprichtte in Leiden.

'Dat was daar, aan de overkant', wijst Cora Onderwater van bloemenboot De Watertuin aan de Beestenmarkt. Haar zaak wordt deze woensdag beplakt in Mondriaankleuren. 'Dat is toch leuk, en logisch, op deze plek in de stad en zo dicht bij het huis van Van Doesburg?'



Hoewel De Stijl uit meer kunstenaars bestond dan Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, heeft ze toch gekozen voor Mondriaan-vlakken op de ruiten. 'Dat is toch het herkenbaarst.' Maar niet alle deelnemende ondernemers hebben daarvoor gekozen. 'Bij de Breestraat is een steeg waar drie grote ramen worden ingericht in Theo van Doesburgstijl,' vertelt Mels Hartman van Leiden Marketing.



Niet te laat



Hartman weet waarom Leiden nu pas met de kunstuitingen begint, maanden na Den Haag. 'We hebben daar bewust voor gekozen omdat we tegelijk wilden beginnen met de tentoonstellingen die aan De Stijl zijn gewijd. Vandaag gaat de eerste open.'



Van meewarigheid over het feit dat Leiden achter loopt wil Hartman niks weten. 'Andere steden waren eerder, maar bij ons gaat het om de inhoud van de exposities. We stellen inhoud voor uiterlijkheid.' Alle Stijl-elementen in Leiden blijven hangen tot de laatste tentoonstelling is afgelopen.