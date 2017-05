Rietalien reageert op viral video: 'Wanneer overkomt je dit nou?'

DEN HAAG - De twee dansende oma's Riet Verboom (73) en Lien van Alss (76), oftewel Rietalien, vinden het geweldig dat de video waarin ze onder andere 'dabbend' te zien zijn viral is gegaan. 'Wanneer overkomt je dit nou?, zegt een verraste Riet tegen Omroep West.

Samen bekeken ze donderdagmiddag de reacties door bij Lien thuis. 'Dat mensen zó reageren op onze dab!', lacht Lien. Het duo had nooit verwacht dat de video zoveel reacties zou losmaken. Ze proberen immers alleen maar ouderen aan het bewegen te brengen of te houden. Volgens Riet is de hiphoples nog best zwaar: 'Maar 's avonds gaan we lekker met de beentjes omhoog.'Het valt de dames op dat het vooral jongeren zijn die de negatievere commentaren achterlaten. 'Ze vinden het vaak gek dat ouderen nog zo gaan dansen', zegt Lien. Riet vult aan: 'Jongeren zijn digitaal, nou, wij zijn vitaal!' Het dabbende duo zegt de negatieve reacties wel te lezen, maar de positieve en leuke reacties te onthouden. Lien: 'Het is eigenlijk allemaal hartstikke lachen.'De oudste danser in de hiphopgroep is een 92-jarige vrouw. 'Of wij dat op die leeftijd ook nog doen? Wie weet, misschien kunnen we dan nog echt rock 'n rollen!', zegt Riet. De groep doet af en toe optredens en dit jaar staat zelfs een optreden op Parkpop in de agenda.