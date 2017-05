VVD wil Street Art District in Haagse Binckhorst

Foto: Haags Graffiti Platform

DEN HAAG - Op bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag moet een Street Art District komen, vergelijkbaar met de Urban Spree in het Duitse Berlijn. Dat wil de VVD in Den Haag. Een Street Art District is een locatie waar kunstenaars muurschilderingen maken op aangewezen plekken. Dit zou de lokale economie versterken en de leefbaarheid in de wijk verbeteren.





'Street Art is in veel grote steden een kunstzinnige publiekstrekker. Het past naadloos in de positieve, creatieve en energieke cultuur die op de Binckhorst leeft. Bovendien brengt een Street Art Disctrict veel free publicity met zich mee', staat in het initiatiefvoorstel. Street Art is volgens de partij 'een vorm van kunst die voor iedereen is en uit de stad zelf komt. Het is van het publiek, het is dag en nacht te bezoeken, zonder toegangskaartje.'



Viaducten verfraaien



De VVD wil een entree maken naar het Street Art District in de Binckhorst vanuit Den Haag Centraal Station door de viaducten op de Binckhorstlaan te verfraaien met hoogwaardige straatkunst. Ook de viaducten bij de Maanweg ter hoogte van de Utrechtsebaan en de viaducten langs de Utrechtsebaan zijn goede locaties, net als Het Trefpunt aan de Binckhorstlaan en het afvaloverslagstation Poolsterhaven.



Het initiatiefvoorstel van Wörsdörfer is het laatste plan van de VVD'er als lokale politicus. Hij neemt donderdagavond afscheid van de Haagse gemeenteraad omdat hij naar de Tweede Kamer gaat.



