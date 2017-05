Delft blijft kentekentoegang voor auto's hanteren in het centrum

DELFT - Delft houdt de kentekentoegang in de binnenstad in stand. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt. Na een evaluatie van de laatste drie maanden blijkt de nieuwe manier om te veel auto's uit het centrum te weren, succesvol.

Volgens de gemeente leidt kentekenherkenning nauwelijks tot meer verkeer in de binnenstad. Ook zou het aantal verstrekte ontheffingen vrijwel gelijk zijn gebleven en ook de exploitatiekosten zijn volgens de gemeente lager.Delft hield tot juni 2016 de binnenstad autoluw door middel van pollers. Alleen voor bewoners en bestemmingsverkeer gingen de pollers naar beneden. Maar het had ook een keerzijde ; sommige auto's liepen schade op als ze de poller over het hoofd zagen en er ontstonden regelmatig opstoppingen bij bepaalde toegangen door wachtende auto's.