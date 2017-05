Docu over Westlandse gamer: 'Wil taboe doorbreken'

'S-GRAVENZANDE - Er wordt een documentaire gemaakt over gamer Kaj van Staalduinen. De inwoner van 's Gravenzande behoort tot de top van de Benelux en wilde graag meewerken. 'Ik wil laten zien dat er veel meer achter zit dan een stom spelletje spelen', zegt Van Staalduinen.

De 25-jarige gamer speelt het spel Counterstrike al ruim twaalf jaar. Wereldwijd kijken miljoenen mensen naar online-toernooien. Hij verdient er enkele honderden euro's per maand mee, maar moet om dat te bereiken wel ongeveer dertig uur per week achter zijn spelcomputer zitten. Dat betaalt zich uit in resultaten, want met zijn team won hij de afgelopen twee jaren het grootste toernooi van de Benelux.Het doel van de documentaire Next Level is om te laten zien dat niet alle gamers 'nerds' zijn. De studenten die de docu maakten zagen in Van Staalduinen de perfecte hoofdpersoon. 'Ik denk dat mensen een bepaald idee hebben bij gamers; niet zo sociaal en erg op zichzelf. Zo ben ik absoluut niet.'Nu de docu bijna klaar is, blijken de kosten toch wel hoog voor de studenten en dus zijn ze een online crowdfundingactie gestart . De documentaire gaat op 18 juni in première.