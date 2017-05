Opnieuw twee aanhoudingen voor overval Gedempte Burgwal

DEN HAAG - De politie heeft dinsdag twee mannen van 21 en 45 jaar aangehouden voor een overval op een woning aan de Gedempte Burgwal in Den Haag. De verdachten worden verhoord.

De overval vond plaats in maart van dit jaar. Een 22-jarige Hagenaar werd toen in zijn woning door een aantal mannen met geweld beroofd van drie laptops. Ook werd er verbaal gedreigd met een vuurwapen. In april werden al vier aanhoudingen verricht in verband met de diefstal.In het onderzoek dat leidde tot de aanhouding van deze verdachten kwam ook informatie naar boven over diefstallen bij een sportschool aan de Noordweg in Den Haag en een poging tot inbraak op de Parallelweg, ook in Den Haag.Dinsdag werd de 21-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstallen in de sportschool en de poging tot woninginbraak. De 45-jarige Hagenaar werd aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht het slachtoffer van de overval te hebben mishandeld. Ook wordt hij verdacht van het beïnvloeden van het slachtoffer om zijn aangifte in te trekken en heling. Omdat zijn 19-jarige zoon en zijn zoons 17-jarige vriendin de aanhouding probeerden te belemmeren, werden ook zij aangehouden.Na de aanhoudingen werden in het bedrijf en de woning van de 45-jarige verdachte doorzoekingen verricht. In het bedrijf, een slijterij, werden twee wapens, een honkbalknuppel en een hakbijl in beslag genomen. De honkbalknuppel stond direct achter de kassa. Tijdens de doorzoeking van zijn woning werden onder andere verdovende middelen aangetroffen. Hierop werd ook de 40-jarige echtgenote aangehouden.