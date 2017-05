Duurzaamste straat geopend in Leidschendam-Voorburg

Foto: Gemeente Leidschendam-Voorburg

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Pratende prullenbakken, straatlantaarns met ledverlichting en straatstenen die CO2 opnemen: het zijn een paar voorbeelden van duurzame veranderingen in een straat in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om de Burgemeester Kolfschotenlaan, die vandaag officieel werd geopend als duurzaamste straat van de regio.

De resultaten in de straat kwamen tot stand door een samenwerking tussen de gemeente en leerlingen van het Veurs lyceum, dat ook gevestigd is in de straat. 'Het is goed dat ze ons erbij betrekken', zegt Daan, een van de leerlingen die meedacht met het project. 'Wij zien veel beter de problemen van onze generatie en dat kun je goed combineren met de kennis van de gemeente en stadsbeheer.'



Ook wethouder Nadine Stemerdink van openbare ruimte is erg tevreden over de samenwerking. 'We hebben veel van hun ideeën kunnen gebruiken. Naast duurzame oplossingen, kwamen zij ook met veel plannen die de straat veilig kunnen maken.'



Dankbare prullenbakken



Zo is bijvoorbeeld het asfalt vervangen voor stenen en is de straat versmald waardoor de auto's niet worden verleid om harder te gaan rijden dan 30 kilometer per uur. In de straatstenen zit een mineraal verwerkt dat CO2 afbreekt en dat reflecteert waardoor de straatlantaars minder licht hoeven te geven. Ook is er een bepaald radarsysteem dat de auto's op tijd op fietsers attendeert die van opzij komen.



Daarbij zijn er prullenbakken die de mensen vriendelijk bedanken als er gebruik van ze wordt gemaakt. En om het verhaal compleet te maken: de hendel waarmee de bak wordt bediend zorgt daarbij voor de energie om het geluid af te spelen. De gemeente heeft 650.000 euro geïnvesteerd in deze technische snufjes.



Voorbeeldfunctie



Naast Leidschendam-Voorburg zijn ook andere gemeentes flink bezig de duurzaamheid in hun stad te verbeteren. In Den Haag wordt in Zuidwest het nieuwbouwproject Proeftuin Erasmusveld ontwikkeld en Rijswijk is bezig met een collectief woonproject 'Geworteld wonen', waarmee veel energie wordt bespaard. Leidschendam-Voorburg zegt een voorbeeldfunctie te willen worden voor andere gemeentes.