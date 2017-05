Zoetermeer neemt afscheid van wethouder Mariëtte van Leeuwen

ZOETERMEER - Met een receptie is er donderdagmiddag afscheid genomen van de Zoetermeerse wethouder Mariëtte van Leeuwen. Wethouder Van Leeuwen verruilt Zoetermeer voor een bestuursfunctie in het bijzonder onderwijs.

Mariëtte van Leeuwen (Jeugd, Sport en Economische Zaken) was bezig aan haar tweede termijn als wethouder in Zoetermeer. Daaraan voorafgaand was ze vier jaar lang raadslid voor de partij Lijst Hilbrand Nawijn. Margreet van Driel , namens Lijst Hilbrand Nawijn, volgt Van Leeuwen op als wethouder. Van Driel was hiervoor directeur van de stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer.