Dit vind jij van hoofddoekjes bij politieagentes

DEN HAAG - Hoofddoekjes onderdeel maken van het politie-uniform; goed idee of liever niet? We vroegen jouw mening donderdagmiddag naar aanleiding van het nieuws dat de Amsterdamse politietop overweegt een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van de officiële politiekleding.

Volgens een woordvoerder van de politie eenheid Den Haag leeft de discussie niet bij hen. 'Zo'n beslissing ligt overigens bij het ministerie', aldus de zegsvrouw. We waren benieuwd hoe jij erover denkt en vroegen je mening via een poll Ruim 86 procent van de stemmers koos voor: 'Dat is geen goed idee. Geloven doe je thuis, de politie moet neutraal zijn en dat komt hierdoor in gevaar.' Zes procent heeft aangegeven het een goed idee te vinden, omdat 'iedereen bij de politie moet kunnen werken, ook vrouwen met een hoofddoek'. De overige zes procent maakt het niet uit, 'zolang de politie haar werk maar goed doet'.