Mogelijk pasjessysteem in alle Haagse zwembaden

DEN HAAG - Wellicht krijgen alle zwembaden in Den Haag een pasjessysteem om overlast tegen te gaan. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) onderzoekt de mogelijkheden van zo'n systeem. Aanleiding zijn de problemen in het Zuiderparkbad waar jongeren personeel en bezoekers zouden terroriseren.

De problemen werden enkele weken geleden aangekaart door medewerkers van het Zuiderparkbad. In een anonieme brief schreven zij dat vooral Turkse en Marokkaanse jongeren geweld gebruiken tegen bezoekers en personeel. Ook zouden meisjes zijn aangerand.Vanwege de problemen heeft wethouder Baldewsingh maatregelen genomen. Zo is de beveiliging aangescherpt, zijn er camera's geplaatst en moet iedereen die naar binnen wil zich identificeren.Daarnaast bekijkt hij de mogelijkheden voor een pasjessysteem in het Zuiderparkbad. Maar donderdagavond liet hij tijdens een debat in de gemeenteraad weten dat hij onderzoekt of een pasjessysteem in alle Haagse zwembaden ingevoerd kan worden Volgende week dinsdag verwacht hij daar meer duidelijkheid over te hebben. Hij komt dan met een brief waarin hij ingaat op de situatie in het Zuiderparkbad. Ook heeft hij dan politiecijfers over het aantal aangiftes.Groep de Mos vindt dat het allemaal te lang duurt. 'De brief komt pas vier weken nadat we hierom gevraagd hebben', moppert Groep de Mos-raadslid Lex Kraft van Ermel. Zijn wens om een onafhankelijk onderzoek in te stellen kreeg geen meerderheid.