DEN HAAG - Er komen toch geen extra parkeerplaatsterrassen in Den Haag. Op slechts een stem sneuvelde een voorstel van D66 om in de zomermaanden meer terrassen op parkeerplaatsen toe te staan.

Coalitiepartijen PvdA en HSP steunden D66 donderdagavond in de raadsvergadering. Ook zij vinden dat parkeerplaatsterrassen zorgen voor meer levendigheid in de stad. Horeca-ondernemers zouden deze terrassen in de maanden juli en augustus in de Thompsonlaan, de Prinsestraat en de Reinkenstraat moeten kunnen realiseren.Maar andere partijen zoals coalitiegenoten CDA, VVD en oppositiepartij ChristenUnie/SGP zijn tegen . Zij vrezen dat de leefbaarheid voor bewoners in gevaar komt. Ook oppositiepartij PVV stemde bij nader inzien tegen de motie. De partij vindt het onverstandig om parkeerplaatsen op te offeren voor terrassen.Groep de Mos is groot voorstander van parkeerplaatsterrassen maar kon zich niet vinden in de motie van D66. De partij vindt een proef van twee maanden te kort. 'Weet u wel hoeveel een parkeerplaatsterras een horecaondernemer kost?', beet Groep de Mos-raadslid Rachid Guernaoui, D66 toe. Volgens hem haalt een ondernemer zijn investering niet terug in deze korte tijd. De motie van Guernaoui om een proef van drie maanden te houden, redde het ook niet.