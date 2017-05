West Wekker: Haags bonnenquotum geschrapt en Sterretje met de billen bloot

REGIO - Goedemorgen! Het is alweer bijna weekend. Wij hebben het opvallendste nieuws voor je op een rij gezet. Crimineel Piet Pronk is overleden en Oh Oh Cherso's Sterretje gaat met de billen bloot op tv.

Het bonnenquotum voor de Haagse handhavers wordt geschrapt. De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat het aantal uitgeschreven boetes 'geen doel meer mag zijn binnen de handhavingsorganisatie.' Bovendien mogen boa's niet meer worden beoordeeld op het de hoeveelheid boetes die zij uitschrijven.Bekende Hagenaar Tony Star, beter bekend als Sterretje, uit Oh Oh Cherso, was donderdagavond voor het eerst geheel naakt te zien in het RTL-programma Adam Zkt. Eva VIPS. Samen met BN'ers en andere deelnemers gaat hij op zoek naar de ware liefde.Riet (73) en Lien (76) hebben de harten van het internet gestolen. De twee dames, die zichzelf gekscherend 'Rietalien' noemen, waren woensdagavond te zien in het programma 'Nog Lang en Gelukkig' op TV West. En een dag later gaan ze het hele internet over.De discussie over hoofdoekjes bij de politie leeft niet bij de politie eenheid Den Haag. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd tegen Omroep West. De Amsterdamse politietop overweegt een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van het politie-uniform.Wellicht krijgen alle zwembaden in Den Haag een pasjessysteem om overlast tegen te gaan. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) onderzoekt de mogelijkheden van zo'n systeem. Aanleiding zijn de problemen in het Zuiderparkbad waar jongeren personeel en bezoekers zouden terroriseren.Vanmorgen is het bewolkt en kan er plaatselijk nog enige regen of motregen vallen.