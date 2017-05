Hagenaars mogen weer kleuren en kladderen op de stoep

DEN HAAG - Het verbod op stoepkrijten wordt opgeheven. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond in meerderheid besloten. Het verbod wordt uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gehaald.

In de APV staat op dit moment dat je alleen mag stoepkrijten in Den Haag als je daarvoor officieel toestemming krijgt van de gemeente. Kinderen worden in de praktijk niet aangesproken als ze de stoep met krijt bewerken, maar straatkunstenaars worden wel vaak de dupe van het verbod.De Haagse GroenLinks-fractie had vragen gesteld aan het college over het stoepkrijtverbod . Het stadsbestuur weigerde aanvankelijk de regel te schappen maar moet zich nu toch neerleggen bij het besluit van de raad. Volgens GroenLinks-fractie is het verbod 'volstrekt overbodig en betuttelend.'Eerder werd in andere steden het stoepkrijtverbod al opgeheven, zoals in Leiden, Breda, Groningen, Apeldoorn en Leeuwarden.