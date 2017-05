Gouda onveiligste gemeente, Nieuwkoop meest veilige

REGIO - Gouda is de onveiligste gemeente van onze regio. Dat blijkt uit de Misdaadmeter van het AD. De stad is na Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam het meest onveilig van ons land. Vorig jaar stond Gouda nog op de negende plek. Den Haag staat dit jaar op de achtste positie (vorig jaar vijfde).

Ondanks dat Gouda de meest onveilige stad is van onze regio, daalde de criminaliteit. Een trend die vooral zichtbaar is in grote steden. Landelijk daalde de veel voorkomende criminaliteit met 8 procent.Het aantal aangiftes van misdrijven als inbraken, diefstal, berovingen en mishandelingen steeg juist in meer dan de helft van de kleine gemeenten (tot 10.000 inwoners). De crimineel trekt naar het platteland, luidt de slotsom van de analyse van de misdaadcijfers.Nieuwkoop is in onze regio de meest veilige gemeente gevolgd door Katwijk. Tubbergen (Overijssel) mag zich volgens de Misdaadmeter de veiligste gemeente van Nederland noemen. Daarna komen Sint Anthonis (Noord-Brabant), Ten Boer (Groningen), Oudewater (Utrecht) en Dinkelland (Overijssel).