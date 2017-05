Alles wat je moet weten over Leiden Marathon, van afsluitingen tot starttijden

Leiden Marathon Parcours Leiden Marathon (Foto: Leiden Marathon)

LEIDEN - Leiden maakt zich dit weekend op voor de 27ste editie van de Leiden Marathon. Tienduizenden hardlopers staan aan de start om hun persoonlijke doel te halen. Zaterdagavond wordt de 5 kilometer gelopen. Een dag erna is het tijd voor de marathon, halve marathon, 10 kilometer en de KidsRun. Omroep West is er zondag natuurlijk bij. Via een liveblog op onze website houden we je op de hoogte, ook is er aandacht voor het evenement in het TV West Nieuws.





Alle lopen beginnen in de Breestraat. Zaterdagavond is om 22.30 uur de 5 kilometer met start en finish in de Breestraat. De start van de marathon en halve marathon is zondag om 10.30 uur, de finish op de Vismarkt. Ook de 10 kilometerloop eindigt op de Vismarkt, maar het vertrek is om 14.30 uur. De KidsRun start om 12.30 uur.De 10 kilometer wordt dit jaar het paradepaardje . Nationale topatleten Jesper van der Wielen en Elizeba Cherono krijgen op die afstand concurrentie uit voornamelijk gerenommeerde hardlooplanden als Ethiopië, Eritrea en Marokko.Het lijkt erop dat de hardlopers zondag onder een stralende zon lopen. Het wordt ongeveer 18 graden met slechts 4 procent kans op regen. De wind komt uit het zuidwesten.Voor mensen die dit weekend Leiden in of uit moeten, moeten rekening houden met afsluitingen. Op het kaartje hierboven zijn de parcoursen van de verschillende lopen te zien.Leiden Marathon staat zondag ook stil bij het overlijden van Aad van der Luit. Vlak voor de start van de halve marathon en marathon wordt een minuut stilte gehouden.

