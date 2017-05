Nieuwe sponsor ADO Den Haag gaat openheid geven over productie

DEN HAAG - Cars Jeans, de kersverse hoofdsponsor van ADO Den Haag, gaat openheid geven over de productie van de kleding van het modemerk. Dat zegt directeur Cees van Bueren op Radio West. Het bedrijf bungelt onderaan een lijstje van 'Rank a Brand', dat bedrijven beoordeelt op duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en milieubeleid.

Cars Jeans krijgt met label E de slechtst mogelijke beoordeling, omdat het bedrijf geen informatie heeft gegeven over de herkomst van het product. 'Voor ons blijft het onduidelijk of Cars Jeans zich wel of niet inzet voor duurzaamheid', aldus de vergelijkingssite Maar daar gaat volgens Van Bueren verandering in komen. 'Wij hebben dat lijstje nooit ondertekend. Het heeft dus niks te maken met kinderarbeid of de kwaliteit van het product. Ik heb toevallig vanochtend intern een mail gestuurd dat we er aandacht aan moeten besteden.'Overigens is Cars Jeans zeker niet het enige merk met een slechte beoordeling. Ook grote merken als Lee, Replay en Diesel scoren label E, omdat ook zij geen 'concreet beleid bekendmaken voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden'.Van Bueren: 'In mijn 50-jarige bestaan heb ik nog nooit meegemaakt dat ik kinderen achter de machines heb gezien. Ik weet wel dat er links en rechts foute omstandigheden zijn, maar dat zijn de boeven en die heb je overal in de wereld. Ik kan u verzekeren dat wij uitsluitend en alleen in fabrieken werken waar de grote merken ook geproduceerd worden. Dus in Tunesië zitten wij bij Tommy Hilfiger, om maar wat te noemen. Wij wagen het niet om te fabriceren waar kinderarbeid aan te pas komt.'Donderdag werd bekend dat Cars Jeans ADO Den Haag gaat sponsoren . Van Bueren is daar trots op. 'Het is een club die goed bij ons aansluit qua mentaliteit. Gewoon zoals wij gisteren gemerkt hebben van reacties van supporters: "Wat leuk dat jullie mijn cluppie steunen"', zegt Van Bueren. 'Het is gewoon een leuke, goede, homogene volksclub. En dat spreekt ons aan.'De overeenkomst is de grootste in de geschiedenis van ADO Den Haag. Van Bueren wil niet precies zeggen hoe hoog het bedrag is. 'Het is een behoorlijk budget, maar we hebben het er graag voor over.'