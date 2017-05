Studentenvereniging Quintus: Wij gaven geen opdracht voor schilderen gaybrapad

LEIDEN - Studentenvereniging Quintus trekt haar handen af van een groep leden die de opdracht gaven een regenboogzebrapad in het centrum van Leiden over te schilderen. In een verklaring op de website schrijft bestuur: 'Wij willen benadrukken dat deze opdrachten niet vanuit de vereniging zijn gegeven maar door een aantal individuen.'

In oktober 2016 dook een filmpje op waar te zien is hoe de vijf studenten tijdens een ontgroeningsopdracht in het donker het zebrapad op de Nieuwe beestenmarkt overschilderen. Een van hen trok daarbij zijn shirt uit en bracht de Hitlergroet. De vijf werden aangeklaagd voor vernieling en discriminatie. Donderdag bleek tijdens de eerste zitting in deze zaak dat de studenten de opdracht om het zebrapad over te schilderen van een lijst hadden gekozen die was samengesteld door leden van een ontgroeningscommissie van Quintus. Volgens het OM ging het om een lijst met zo'n 25 opdrachten. Daarop stond ook de opdracht 'pis tegen een synagoge', aldus de officier van justitie.Volgens het bestuur van de vereniging zijn leden van een ontgroeningscommissie van een dispuut verantwoordelijk voor het opstellen van de lijst. Leden van die commissie dachten dat de studenten de opdrachten 'op een ludieke wijze zouden uitvoeren', laat een woordvoerder van het OM weten.De leden van de ontgroeningscommissie zijn gehoord als verdachten. Maar ze werden niet vervolgd omdat 'zij niet de opzet zouden hebben om aan te zetten tot strafbare feiten', volgens het OM. Het bestuur van Quintus heeft ze wel geschorst.De rechter beslist op 1 juni of de vijf studenten vervolgd worden. Hun advocaten snappen niks van de vervolging. Volgens hen was de actie van de vijf een uit de hand gelopen studentengrap. Daarbij zou het OM de jongens hebben toegezegd dat zaak afgedaan zou worden met bemiddeling en dat zij niet vervolgd zouden worden, meenden zij.Volgens de officier van justitie wilden de jongens een statement maken tegen homo's en joden. Daarbij mag het OM naast bemiddeling de studenten alsnog vervolgen , zei zij donderdag.