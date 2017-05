Verbouwing Leidsenhage op schema, winkels maken plaats voor nieuwbouw

Foto: Gemeente Leidschendam - Voorburg

LEIDSCHENDAM - De verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam ligt op schema. De afgelopen week is er opnieuw een winkel verhuisd naar een tijdelijke locatie. Het gaat om Favoriet Sport, dat naar het voormalige pand van V&D is verhuisd. Ook Zeeman gaat naar dit pand dat gebruikt wordt als wisselwinkel.





Het bedrijf Unibail Rodamco investeert in totaal zo'n



Ook de Action, Aluminiumkunst, bloemenzaak Bloeiend, Bristol, Kruidvat, Roobol en de Wereldwinkel hebben eerder al hun intrek genomen in de voormalige V&D. De oude winkels maken plaats voor nieuwbouw . Winkelcentrum Leidsenhage wordt de komende drie jaar omgetoverd tot de nieuwe Mall of the Netherlands.Het bedrijf Unibail Rodamco investeert in totaal zo'n 470 miljoen euro om het oude Leidsenhage te veranderen. Het wordt volledig overdekt, er komt een grote versafdeling, een grote bioscoop, winkels van de grote merknamen en kleinere winkels met een eigen karakter. Het vernieuwde winkelcentrum gaat in 2019 open.