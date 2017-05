Fietsendief of doodnormale student?

ALPHEN AAN DEN RIJN - Was Mohammad een 'doodnormale student' uit Alphen aan den Rijn, die vroeger een beetje naïef was? Of maakte de verdachte deel uit van een groep die met gehuurde busjes gestolen spullen naar Marokko vervoerde? De taak van de politierechter om dat uit te zoeken.

Mohammad stond er vrijdag alleen voor. Drie andere verdachten in deze zaak waren er niet. Eén lag op bed met een hernia, de ander was onvindbaar, een derde kwam niet opdagen. Voor het begin van de zitting nam Mohammad met zijn advocaat het verhaal nog eens door in de hal van de rechtbank. Eenmaal in het beklaagdenbankje heen en weerde hij zenuwachtig met zijn linkerbeen.Eerst was er de zaak van de mobiele telefoon, een Samsung Galaxy Mini. Mohammad werd op straat aangesproken door een 'nette' jongen. Die had net een nieuwe telefoon gekocht en wilde af van zijn oude toestel. 'Ik heb het ook aan hem gevraagd, is hij gestolen?', vertelde Mohammad.Volgens de verkoper was alles in orde en voor vijftig euro wisselde het toestel van eigenaar. Bij zijn aanhouding bleek de telefoon toch gestolen. 'Ik had het achteraf kunnen zien aankomen', erkende Mohammad.Dan de gestolen fietsen en het gehuurde busje. Mohammad huurde het busje voor ene Osman. Hij kende hem van het uitgaansleven. Osman wilde verhuizen, maar vanwege openstaande boetes kon hij volgens Mohammad geen bus huren. Hij vroeg of Mohammad dat voor hem kon doen. Het zou hem honderd euro opleveren.'Iedereen wil op een moment verhuizen, dus ik vond het een goed verhaal.' Maar Osman ging helemaal niet verhuizen. Volgens het Openbaar Ministerie ging Osman met de bus op strooptocht. En omdat het voertuig op naam van Mohammad stond moest ook hij zich bij de politie verantwoorden. De officier van justitie eist 100 werkstraf.Toen was het de beurt aan de rechter. 'Mij overkomt het niet dat zomaar op straat een telefoon wordt aangeboden', zegt de rechter. 'Soms heb je een onderzoeksplicht; als je een telefoon koopt op straat van een vreemde voor zo'n prijs. Anders maak je je schuldig aan heling.'De rechter ging verder: 'Ik geloof niks van uw verhaal over die Osman.' Mohammad was inmiddels rechtop gaan zitten. Zijn advocaat kwam aan het woord. Volgens de raadsman wist Mohammad niet dat de bus gebruikt zou worden om fietsen mee te stelen. 'Mijn client is gebruikt als katvanger.'Was Mohammad nou die 'doodnormale student' of een jongen die meewerkte aan het stelen van fietsen? Na een zitting van een half uur was de politierechter eruit. 'U huurde de bus en was betrokken bij de diefstal van die fietsen.' 50 uur werkstraf. In zijn straf hield de rechter er rekening mee dat de diefstallen gepleegd waren in 2013 en ook dat Mohammad al jaren niet in aanraking is geweest met justitie.Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?