Beachvolleybalduo Brouwer en Meeuwsen naar laatste zestien Rio

Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer | Foto: FIVB

DEN HAAG - De Haagse beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de laatste zestien bereikt van het World Tour toernooi in Rio in Brazilië, de plek waar het Nederlandse duo vorig jaar olympisch brons veroverde. Door twee zeges in de groepsfase zijn Brouwer en Meeuwsen door naar de achtste finales.





Na de winst op het Braziliaanse koppel Oscar en Hevaldo in drie sets (21-13 19-21 15-13) volgde een tweede zege in drie sets op de Amerikanen Theodor Brunner en Casey Patterson (21-18 14-21 15-13).Brouwer en Meeuwsen wonnen vorig maand het Xiamen Open in China.

