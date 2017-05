Bijna twee miljoen views voor dabbende Riet en Lien

DEN HAAG - Ze lopen inmiddels tegen de twee miljoen views: Riet Verboom (73) en Lien van Alss (76), oftewel Rietalien. Een filmpje van Omroep West waarin de twee 'dabbend' te zien zijn, ging deze week viral. De beelden werden onder meer uitgezonden bij RTL Late Night en Pauw. En zelf vinden ze het maar wat mooi.

In de video zijn de twee aan hettijdens een hiphoples in het Haagse verzorgingstehuis Wijndaelercentrum. ' Samen zijn we Rietalien ', roept het duo gezamenlijk in het filmpje. 'We zijn van die bewegelijke typetjes. En we weten nu wat de dab is.'De beelden werden woensdag uitgezonden in het programma Nog Lang en Gelukkig , waarin presentator Manuel Venderbos onderzoekt hoe je lang en gelukkig kunt leven na je pensioen.'Wanneer overkomt je dit nou?', zei een verraste Riet donderdag al tegen Omroep West . 'Het is eigenlijk allemaal hartstikke lachen', vult Lien haar aan.Vrijdagmiddag zijn de twee te gast in het programma Studio Haagsche Bluf om te praten over hunsucces. De uitzending begint om 16.00 uur.