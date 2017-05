Klachtensite LAKS doet het weer na twee dagen storing

DEN HAAG - De website van scholierenorganisatie LAKS, waar leerlingen klachten over de eindexamens kunnen melden, doet het weer. Examenklacht.nl was sinds donderdag 16.00 uur uit de lucht door gijzelsoftware, dit duurde tot vrijdagochtend.

'Misschien heb je de afgelopen tijd in het nieuws gezien dat wereldwijd bedrijven zijn gehackt. Wij zijn hier vandaag ook het slachtoffer van geworden', schreef LAKS donderdag op Twitter. Een woordvoerder van het LAKS bevestigt dat het ging om een ransomware-aanval. Duizenden computers in 150 landen raakten besmet met deze gijzelsoftware.Wie de website bezocht, kreeg de melding 'We hebben een storing. We zijn hopelijk snel weer bij je terug.' Aan het eind van de ochtend deed de website het weer.De woordvoerder benadrukt dat er een back-up is van de klachten en dat die informatie dus niet verloren is gegaan bij de hack.Leerlingen die een vmbo-basisopleiding doen, hebben vrijdag Duits en biologie. Vmbo-kaderleerlingen doen aardrijkskunde en natuur- en scheikunde en die examens worden vrijdag ook door vmbo-tl-leerlingen gemaakt. Havisten doen de examens kunst en wiskunde en vwo'ers maken filosofie en Frans. De eerste examens zijn inmiddels afgerond.Tot nu toe is er het meest geklaagd over het examen Nederlands. 'Over het vwo-examen Nederlands kregen we ongeveer 29.000 klachten. Dat is een record', zegt de woordvoerder van LAKS. Het vorige record is van vorig jaar. Toen werd er 26.500 keer geklaagd over het havo-examen Engels.Over het examen Nederlands wordt eigenlijk elk jaar het meest geklaagd. 'Dat is logisch want het is een taal en die valt op veel verschillende manieren te interpreteren en daardoor is er veel discussie.' Volgens de woordvoerder is het een slecht teken dat er zo veel is geklaagd. 'Dat betekent dat er gewoon echt iets mis is met het examen. Maar het is ook een goed teken, want leerlingen weten goed waar ze terecht kunnen met hun klachten.'