Kiki Bertens op weg naar 'haar' Roland Garros: de topvorm is terug

WATERINGEN - Kiki Bertens was vorig jaar groot nieuws. De tennisster uit Wateringen haalde met fantastisch tennis de halve finale op Roland Garros. Maar dat werd daarna snel minder. Tot nu. Vrijdag staat ze in de kwartfinale van het prestigieuze masterstoernooi in Rome.

Serena Williams moest eraan te pas komen om Bertens te stoppen tijdens Roland Garros. Kort na het Grand Slam in Frankrijk haalde Bertens de finale van het toernooi in Gstaad. Ze bestormde de wereldtop, maar haar opmars stokte. Plotseling verloor Bertens zes keer op rij in de eerste ronde, waaronder op de US Open en de Olympische Spelen. Dat gebeurde zeker niet altijd tegen hooggeplaatste opponentes.Ook 2017 begon niet overtuigend. Te vaak liep ze na een wedstrijd naar het net om de tegenstander te feliciteren, in plaats van andersom. Maar de ommekeer kwam. De oorzaak: gravel.In 2017 verloor Bertens negen keer op een niet-gravelbaan. Vier keer won ze. Maar vanaf het moment dat ze weer op het gemalen baksteen stond, ging het beter. Nu al is ze op gravel elf gewonnen wedstrijden verder, en ze ging slechts vier keer als verliezer van de baan.Ze is precies op tijd in vorm, want er breken belangrijke weken aan voor de Wateringse. Vorig jaar won ze het toernooi in Neurenberg en haalde ze dus de halve finale op Roland Garros. Bertens heeft veel punten te verdedigen. Verliest ze tijdens die toernooien in een vroeg stadium, dan zal ze veel plaatsen dalen op de ranglijst. Roland Garros begint op 28 mei en duurt tot 11 juni.Maar eerst dus die kwartfinale in Rome. Want hoe beter de prestaties vóór Roland Garros, hoe minder de prestaties in Parijs invloed hebben op haar (mogelijke) terugval op de mondiale ranglijst.Ze speelt tegen Daria Gavrilova. De Russin staat 33ste van de wereld en won in de vorige ronde van Svetlana Kuznetsova. Gavrilova en Bertens speelden twee keer eerder tegen elkaar. Ze wonnen allebei één keer.